Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Барселоне и сможет сыграть с Надалем лишь в финале

Состоялась жеребьевка турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 19 по 25 апреля.
Российский теннисист Андрей Рублёв, получивший уайлд-кард от организаторов соревнований и ставший третьим сеяным, вступит в борьбу со второго круга, где сыграет либо с французским теннисистом Бенуа Пэром, либо с одним из победителей квалификации.
Со второго раунда стартует также Карен Хачанов (Россия). Его соперником будет победитель матча между Кэмероном Норри (Великобритания) и Сальваторе Карузо (Италия).
Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым – греческий теннисист Стефанос Циципас. Отметим, что с Надалем Рублёв сможет встретиться только в финале турнира.
Вчера, 16 апреля, Андрей оказался сильнее Надаля в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Сегодня россиянин сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
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