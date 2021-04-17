Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублёв (6) вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В полуфинальном матче россиянин в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.
Встреча продлилась 1 час 20 минут. Рублёв 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Рууда – 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1.
Призовой фонд «Мастерса» составил более € 2 млн. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.
Монте-Карло. 1/2 финала
17 апреля 2021, суббота. 16:10 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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|5
27
Каспер Рууд
К. Рууд
Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
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