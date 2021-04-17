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Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв (6) вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В полуфинальном матче россиянин в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 20 минут. Рублёв 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Рууда – 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд «Мастерса» составил более € 2 млн. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.

Монте-Карло. 1/2 финала
17 апреля 2021, суббота. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Каспер Рууд
27
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке
Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.
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