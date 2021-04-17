Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв (6) вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В полуфинальном матче россиянин в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 20 минут. Рублёв 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Рууда – 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

За титул в Монако Рублёв поборется с четвёртым номером посева греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд «Мастерса» составил более € 2 млн. За победу в финале игрок получит более € 250 тыс. призовых и 1.000 рейтинговых очков.