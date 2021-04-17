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Элина Свитолина оформила общую победу Украины над Японией в Кубке Билли Джин Кинг

Пятая ракетка мира Элина Свитолина обеспечила сборной Украины победу в матчевом противостоянии с национальной командой Японии в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Украинки победили со счётом 3:0. Два из трёх очка в копилку команды принесла именно Свитолина.

В решающем матче Элина в трёх сетах обыграла первый номер сборной Японии Юки Найто со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась более двух часов.

Ранее соотечественница Свитолиной Марта Костюк также обыграла Юки Найто со счётом 6:3, 6:3.

Победа над японками позволит сборной Украины сыграть в квалификации за попадание в основной розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.