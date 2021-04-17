Карацев стал третьим сеяным турнира в Белграде и в полуфинале может сыграть с Джоковичем

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
Возглавил посев первая ракетка серб Новак Джокович. Вторым номером стал десятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.
Единственный заявленный россиянин на турнир в Белграде — 29-я ракетка мира Аслан Карацев. Он посеян под третьим номером и начнёт соревнования со второго круга, где встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) – Аляж Бедене (Словения).
В случае успешного прохождения второго и третьего круга турнира Карацев в полуфинале может встретиться с Джоковичем.
Турнир в Белграде продлится с 19 по 25 апреля. Его призовой фонд составил € 650 тыс.
Ранее по разным причинам с турнира снялись австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.
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