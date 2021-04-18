«Ты — прекрасный спортсмен». Циципас после победы в Монте-Карло обратился к Рублёву

Греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к россиянину Андрею Рублёву после победы в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, Циципас в решающем матче обыграл Рублёва со счётом 6:3, 6:3.

«Андрей, я знаю, что это непросто, сам был в таком положении, но хочу напомнить, какой ты прекрасный спортсмен и сколько выдающихся матчей мы провели друг с другом. Уверен, в будущем мы продолжим вместе развивать теннис», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Счёт личных встреч Циципаса и Рублёва после финала в Монте-Карло — 4:3 в пользу грека. Циципас обыгрывал Рублёва в полуфинале Next Gen ATP Finals U21 в Милане-2018, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2020 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2020 в Лондоне. Андрей первенствовал на US Open 2019, в финале Гамбурга-2020 и полуфинале Роттердама-2021.

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