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«Стёпа, давай сразу сделаем фото втроём». Мама Циципаса — после победы сына на «Мастерсе»

«Стёпа, давай сразу сделаем фото втроём». Мама Циципаса — после победы сына на «Мастерсе»
Теннис / ATP 0

Мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова — бывшая советская и греческая теннисистка — после победы сына на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) первым делом попросила Стефаноса сделать совместное фото с родителями. Напомним, личным тренером теннисиста с самого детства является его отец, Апостолос Циципас.

Речь Сальниковой на русском языке попала в прямой эфир телеканала «Евроспорт».

«Стёпа, давай сразу сделаем фото втроём», — сказала мама Циципаса, крепко обняв и поцеловав сына.

Стефанос Циципас после победы в Монте-Карло с мамой и отцом

Стефанос Циципас после победы в Монте-Карло с мамой и отцом

На трибунах, помимо мамы Циципаса, Стефаноса поддерживала вся семья: братья Петрос и Павлос и сестра Елизавет.

Напомним, в решающем матче турнира Циципас обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:3.

Рублёв остался без титула на «Мастерсе», но обошёл Федерера. Андрей — уже 7-я ракетка мира
Стефанос Циципас получил главный трофей Монте-Карло, а россиянин поднялся на одно место в рейтинге 52 недель ATP.
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