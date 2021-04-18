«Стёпа, давай сразу сделаем фото втроём». Мама Циципаса — после победы сына на «Мастерсе»

Мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова — бывшая советская и греческая теннисистка — после победы сына на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) первым делом попросила Стефаноса сделать совместное фото с родителями. Напомним, личным тренером теннисиста с самого детства является его отец, Апостолос Циципас.

Речь Сальниковой на русском языке попала в прямой эфир телеканала «Евроспорт».

«Стёпа, давай сразу сделаем фото втроём», — сказала мама Циципаса, крепко обняв и поцеловав сына.

Стефанос Циципас после победы в Монте-Карло с мамой и отцом

На трибунах, помимо мамы Циципаса, Стефаноса поддерживала вся семья: братья Петрос и Павлос и сестра Елизавет.

Напомним, в решающем матче турнира Циципас обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:3.