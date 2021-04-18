Роджер Федерер назвал турнир, на котором сыграет перед «Ролан Гаррос»
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер опубликовал своё расписание на грунтовую часть сезона.
Напомним, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.
«Рад сообщить, что сыграю в Женеве и в Париже. А пока буду тренироваться. С нетерпением жду возможности снова сыграть в Швейцарии», — написал Федерер в своём «твиттере».
Турнир категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) запланирован на период с 16 по 25 мая. «Ролан Гаррос» из-за переноса на неделю начнётся 30 мая и закончится 13 июня.
Федерер: я вернулся не для того, чтобы играть второстепенные матчи непонятно где
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