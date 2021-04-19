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Рублёв — о ситуации с рейтингом: понятное дело, мне это не нравится

Рублёв — о ситуации с рейтингом: понятное дело, мне это не нравится
Теннис / ATP 0
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как реагирует на то, что, будучи одним из самых стабильных игроков тура в текущем сезоне, только сейчас сумел обойти в рейтинге швейцарца Роджера Федерера, который за год сыграл лишь два матча.

Отметим, что в четырёх последних турнирах после завоевания титула в Роттердаме (Нидерланды) Рублёв ни разу не выбывал из сетки раньше полуфинальной стадии.

«Понятное дело, что мне это не нравится. В том году, когда они заморозили рейтинг на год, это было понятно, нормально и логично. То, что сейчас они сделали, что с марта по август только по полрейтинга «сгорает», — я знаю, что это много обсуждалось, и что они сами не очень хотели это делать. Там больше, наверное, было недопонимания между ATP и определёнными игроками — подумали, видимо, что большинство игроков будут опять пропускать турниры и поэтому надо ещё заморозить рейтинг», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Полная версия интервью Андрея Рублёва уже доступна на «Чемпионате».

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