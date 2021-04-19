Андрей Кузнецов выбыл из турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог переиграть представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса в первом круге турнира в Барселоне.

Для победы испанцу Сапата-Миральесу потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минута.

Сапата-Миральес совершил три двойные ошибки и реализовал 9 из 15 брейк-пойнтов. Кузнецов совершил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Барселоне Бернабе Сапата-Миральес сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Призовой фонд турнира составляет 1 565 480 евро. Предыдущим победителем соревнования является австриец Доминик Тим. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.