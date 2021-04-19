Андрей Кузнецов выбыл из турнира в Барселоне
Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог переиграть представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса в первом круге турнира в Барселоне.
Для победы испанцу Сапата-Миральесу потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минута.
Сапата-Миральес совершил три двойные ошибки и реализовал 9 из 15 брейк-пойнтов. Кузнецов совершил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Барселоне Бернабе Сапата-Миральес сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Призовой фонд турнира составляет 1 565 480 евро. Предыдущим победителем соревнования является австриец Доминик Тим. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.
Барселона. 1-й круг
19 апреля 2021, понедельник. 14:20 МСК
147
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
480
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Андрей Кузнецов вышел в основную сетку турнира ATP-500 в Барселоне
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