Андрей Кузнецов вышел в основную сетку турнира ATP-500 в Барселоне

481-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Кузнецов пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале квалификации он оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Счёт матча – 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Кузнецов 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Его соперник, занимающий 153-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал один из двух шансов взять подачу Кузнецова.
Турнир в Барселоне пройдёт с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым – греческий теннисист Стефанос Циципас.
Вчера, 17 апреля, стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Рублёв, ставший третьим сеяным, вступит в борьбу со второго круга, где сыграет либо с французским теннисистом Бенуа Пэром, либо с одним из победителей квалификации.
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