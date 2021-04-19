Виктория Азаренко ответила критикам её решения сделать прививку от коронавируса
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала прививку от коронавируса. Белоруска выложила фото с пластырем на плече. По нему можно сделать вывод о пройденной вакцинации против ковида.
Публикация доступна в «твиттере» Виктории Азаренко.
Однако подписчики начали осуждать этот поступок. На что некоторое время спустя теннисистка ответила: «Почему у людей возникают проблемы с выбором других, если он не совпадает с вашим? Я никого не принуждаю вакцинироваться. Я сказала, что делаю это опираясь на свои знания и свои представления о том, что правильно».
Ранее Азаренко сообщила, что пропустит турнир категории WTA-500 в немецком Штутгарте, который начинается сегодня, из-за того, что собирается получить первую дозу вакцины от коронавируса.
Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте из-за вакцинации от коронавируса
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
19:23
-
18:53
-
17:44
-
17:26
-
16:27
-
15:48
-
15:21
-
14:53
-
14:01
-
13:23
-
13:03
-
11:26
-
11:03
-
09:51
-
09:24
-
08:41
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
03:53
-
00:55
- 18 апреля 2021
-
23:45
-
22:55
-
22:04
-
21:36
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:18
-
18:55
-
18:39
-
18:10
-
17:51
-
17:33
-
16:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам