Виктория Азаренко ответила критикам её решения сделать прививку от коронавируса

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала прививку от коронавируса. Белоруска выложила фото с пластырем на плече. По нему можно сделать вывод о пройденной вакцинации против ковида.

Публикация доступна в «твиттере» Виктории Азаренко.

Однако подписчики начали осуждать этот поступок. На что некоторое время спустя теннисистка ответила: «Почему у людей возникают проблемы с выбором других, если он не совпадает с вашим? Я никого не принуждаю вакцинироваться. Я сказала, что делаю это опираясь на свои знания и свои представления о том, что правильно».

Ранее Азаренко сообщила, что пропустит турнир категории WTA-500 в немецком Штутгарте, который начинается сегодня, из-за того, что собирается получить первую дозу вакцины от коронавируса.

Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте из-за вакцинации от коронавируса