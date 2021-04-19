Циципас о противостоянии с Рублёвым: у нас уже есть соперничество. Оно нарастает

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о противостоянии с Андреем Рублёвым, которого он обыграл в финале турнира в Монте-Карло. На профессиональном уровне счёт их личных встреч — 4:4.
«Мне было нелегко войти в тот матч на «Ролан Гаррос», когда я играл с ним. Всё было непросто. Но я думаю, что нахождение слабых мест и выполнение правильного плана на игру дали мне очень важную победу на «Ролан Гаррос». Там мне было чему поучиться.
Я ожидаю, что в нашей следующей битве он попытается что-то изменить. Проигрывать больно. Определённо, ещё больнее проигрывать в таких финалах, как этот. Я был очень счастлив, что смог показать такой хороший теннис, правильно справиться со своими эмоциями и всеми нервами, что привело к этому невероятному моменту.
У нас уже есть соперничество. Оно нарастает. Я не знаю, что считается соперничеством. 30 матчей? Мы обязательно до этого дойдем, если будем так часто играть друг против друга. Я не вижу причин, по которым этого не должно произойти.
Я уверен, что у меня будет соперничество не только с Андреем. Видите ли, 10-15 лет назад, когда друг с другом конкурировали Надаль и Федерер, всё было иначе. Я чувствую, что в наших обстоятельствах, в эту эпоху, будет гораздо больше соперничества, не только одно. Оно не будет единственным. Я со Зверевым, с Синнером, с Берреттини. Будет много соперничества. Я думаю, что это разнообразие, которое получит теннис, сделает его действительно захватывающим», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
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