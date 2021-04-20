Джокович — о словах Надаля: я ни на чём не помешан

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на недавнее высказывание испанца Рафаэля Надаля. По мнению Надаля, «Новак больше помешан на рекордах, он постоянно говорит о них».
«Я не могу говорить за него, я не знаю, что он думает. Но у него точно есть право выражать своё мнение о том, как он видит меня в плане рекордов и так далее.
Лично мне кажется, что я ни на чём не помешан. Но у меня есть страсть и огромное желание. Я стремлюсь достичь поставленных перед собой целей и никогда не стеснялся о них говорить. Может быть, кому-то трудно придерживаться своих слов, но для меня никогда не было проблемой сказать: «Я хочу побить этот рекорд или достичь определённой цели».
Не знаю, что в этом плохого. Причём не только в плане рекордов, а вообще — например, в вопросах теннисной политики.
Даже будучи молодым игроком, я не боялся называть свои цели. Я хотел быть первой ракеткой мира и выигрывать «Шлемы». Конечно, эти цели растут — когда достигаешь одной, появляется другая. Это мой путь, и он уникален — как и у Рафы.
Ранее я не раз говорил, что любовь к спорту — моя основная мотивация, которая помогает мне оставаться в теннисе. Ребята, если бы я не очень любил соревнования… У меня не было бы причин находиться здесь под давлением. Я продолжаю играть, потому что чувствую огонь и желание побеждать», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
- 20 апреля 2021
-
10:31
-
09:39
- 19 апреля 2021
-
23:25
-
21:45
-
20:10
-
19:47
-
19:23
-
18:53
-
17:44
-
17:26
-
16:27
-
15:48
-
15:21
-
14:53
-
14:01
-
13:23
-
13:03
-
11:26
-
11:03
-
09:51
-
09:24
-
08:41
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
03:53
-
00:55
- 18 апреля 2021
-
23:45
-
22:55
-
22:04
-
21:36
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:18