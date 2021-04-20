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«Я в ударе». Новак Джокович показал, как играет в баскетбол

Первая ракетка мира серб Новак Джокович продемонстрировал свои навыки в баскетболе.

В официальном «инстаграме» ATP появилось видео, где Джокович, будучи в отличном расположении духа, умело обращается с баскетбольным мячом, сравнивая своё импровизированное сражение с борьбой один на один словенского и сербского баскетболистов Луки Дончича и Николы Йокича.

Также Джокович, обращаясь к оператору, не один раз повторяет: «Я в ударе».

Видео доступно в «инстаграме» ATP Tour.

Ролик снят в родном для Новака Белграде (Сербия), где уже завтра Джокович начнёт свой путь к домашнему титулу матчем с представителем Южной Кореи Квоном Сон Ю.

Напомним, на прошедшем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) титулованный серб выбыл в третьем круге соревнований, неожиданно проиграв 28-й ракетке мира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 5:7.

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