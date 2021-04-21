Диего Шварцман — о Рафаэле Надале: страшно видеть его на тренировках
Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился впечатлениями от игр с представителем Испании 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.
«Мой любимый турнир — »Ролан Гаррос", и я много лет хорошо выступаю там. Но пока играет Рафа, игра там мне кажется трудной. Посмотрите, как он тренируется. У него какая-то животная страсть. Страшно видеть его на тренировках, его удар сгибает вашу руку", — приводит слова Шварцмана Mundo Deportivo.
Следующим матчем Диего Шварцмана станет встреча во втором круге турнира в Барселоне (Испания) против представителя США Фрэнсиса Тиафо. Игра состоится 21 апреля. Призовой фонд турнира составляет €1 565 480.
«Ролан Гаррос» пройдёт в Париже с 30 мая по 13 июня в связи с переносом.
Диего Шварцман: я не достиг своего потолка, но, надеюсь, он выше моего роста
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