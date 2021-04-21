Дарья Касаткина — об однополых отношениях: с девушкой вы лучше понимаете друг друга

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об однополых отношениях в женском теннисе.

«Каждый случай разный. Возможно, потому что я знаю людей, которые просто не могут быть одни. Им постоянно нужны отношения. Некоторые, наверное, просто встретили человека, который им так сильно нравится, и тоже решили быть в отношениях.

У нас в России и вообще в мире каминг-аут воспринимается в штыки. В Европе да, этого меньше, более толерантные люди. А так в мире вообще это до сих пор не очень воспринимается. Поэтому многие просто боятся осуждения, боятся потерять рекламные контракты, например. Причин очень много, но те, кто об этом говорит, молодцы, безусловно. Зачем скрывать то, какой ты есть?

Внимание мужчины и женщины разное. Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно, как зацепить. Знают, как что работает, психологию. Естественно, девушка лучше знает, что нужно девушке.

Отношения с девушкой – это ок для меня. Наверное, с девушкой всё-таки коннекшн более коннектный – лучше друг друга понимаете. Всё-таки между мужчиной и женщиной есть очень много недопониманий. Я думаю, между женщинами их меньше. В эмоциональном плане тоже: всё-таки женщины более эмоциональные, и на уровне эмоций, я думаю, понимают друг друга лучше", — приводит слова Касаткиной Sports.ru.