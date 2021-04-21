Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: продолжаю играть, потому что ощущаю страсть и хочу побеждать

Джокович: продолжаю играть, потому что ощущаю страсть и хочу побеждать
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своей мотивации продолжать выступать на высшем уровне.

«Я продолжаю играть, потому что всё ещё ощущаю страсть и хочу побеждать, а также потому, что меня поддерживают семья и близкие. Я буду выступать до тех пор, пока что-то не изменится.

Считаю, что у каждого спортсмена должны быть цели: это позволяет ему обозначить собственный путь, составить план. Устанавливая цели, вы начинаете понимать, чего хотите от жизни, становитесь ответственным и дисциплинированным. В моей жизни были периоды, когда у меня не было чёткого понимания того, что я делаю.

Подобные временные отрезки не заканчивались ничем хорошим. Спасибо моим родителям и теннисным наставникам, научившим меня этим основам», — заявил Джокович изданию Tennis Majors.

Джокович стал победителем Australian Open. Это 18-й трофей серба на турнирах «Большого шлема», что позволило ему приблизиться к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, имеющим по 20 титулов.

Первое поражение Джоковича в сезоне! Лидер мирового рейтинга завершил борьбу в Монте-Карло
Первая ракетка мира на «Мастерсе» в Монако оступился уже в 1/8 финала.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021