Джокович: продолжаю играть, потому что ощущаю страсть и хочу побеждать

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своей мотивации продолжать выступать на высшем уровне.
«Я продолжаю играть, потому что всё ещё ощущаю страсть и хочу побеждать, а также потому, что меня поддерживают семья и близкие. Я буду выступать до тех пор, пока что-то не изменится.
Считаю, что у каждого спортсмена должны быть цели: это позволяет ему обозначить собственный путь, составить план. Устанавливая цели, вы начинаете понимать, чего хотите от жизни, становитесь ответственным и дисциплинированным. В моей жизни были периоды, когда у меня не было чёткого понимания того, что я делаю.
Подобные временные отрезки не заканчивались ничем хорошим. Спасибо моим родителям и теннисным наставникам, научившим меня этим основам», — заявил Джокович изданию Tennis Majors.
Джокович стал победителем Australian Open. Это 18-й трофей серба на турнирах «Большого шлема», что позволило ему приблизиться к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, имеющим по 20 титулов.
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