«Я никого не оскорблял». Фабио Фоньини прокомментировал свою дисквалификацию

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал свою дисквалификацию в матче второго круга турнира категории АТР 500, который проходит в Барселоне (Испания).
Во втором сете матча с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом Фабио сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи.
«Я приехал сюда, чтобы играть в теннис, сражаться на корте: даже если я проиграю, это не имеет значения. Но то, что они сделали со мной сегодня, это было чем-то необъяснимым. Хочу разобраться в этом. Я заплатил за то, чего не совершал. Это первое, что должен знать каждый.
На этом история не закончится. В своей карьере я совершал плохие вещи, и меня никогда не дисквалифицировали. Сегодня я никого не оскорблял, но они помешали нам продолжить матч», — приводит слова Фоньини Sky Sport.
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