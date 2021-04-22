Эшли Барти рассказала о своей прививке от коронавируса

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о своей вакцинации от коронавируса, сделанной в Чарльстоне.

«Мы рассматривали различные варианты, чтобы попытаться сделать прививку, но не получили ответа до того, как уехали из Австралии в марте.



Как и многие другие игроки, мы смогли получить вакцину благодаря туру и тому, что они организовали это через определённую фармакологическую компанию, в которой были дополнительные медицинские услуги. Для меня было важно знать, что те, кто был наиболее уязвим, смогли получить вакцину первыми. Было приятно узнать, что у нас есть эта небольшая защита.



Мы по-прежнему соблюдаем все правила и руководящие принципы, установленные туром, но знание того, что у меня есть эта дополнительная защита, немного успокаивает», — цитирует Барти Sky Sports.