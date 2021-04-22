Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака

Бывшая шестая ракетка мира испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от лимфомы Ходжкина (рак лимфатической системы).

«Ещё один шаг на этом пути. Сегодня я наконец завершила курс лечения и могу сказать, что победила лимфому Ходжкина. Через три месяца мне предстоит пройти обследование, чтобы убедиться, что всё идёт в правильном направлении.

Огромная благодарность моей семье, друзьям и знакомым, я никогда не смогу отблагодарить их за помощь!

Огромное спасибо всем вам. Я прочитала каждое сообщение, ваши слова придали мне очень много сил и энергии. Сил всем, кто продолжает борьбу — не сдавайтесь, пусть вас окружат любовью и заботой! Я буду ждать вас на финише.

Бесконечная благодарность медикам, которые ежедневно о нас заботятся, особенно медицинскому персоналу, который, пока я боролась, давал мне уверенность и надежду.

Я вылечилась!» – написала Карла на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карлы Суарес-Наварро в «Инстаграме».

Поздравления со словами поддержки в комментариях оставили многие официальные организации и спортсмены. Среди них WTA, экс-первая ракетка Каролина Возняцки, Паула Бадоса, Гарбинье Мугуруса и многие другие.