Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака

Бывшая шестая ракетка мира испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от лимфомы Ходжкина (рак лимфатической системы).
«Ещё один шаг на этом пути. Сегодня я наконец завершила курс лечения и могу сказать, что победила лимфому Ходжкина. Через три месяца мне предстоит пройти обследование, чтобы убедиться, что всё идёт в правильном направлении.
Огромная благодарность моей семье, друзьям и знакомым, я никогда не смогу отблагодарить их за помощь!
Огромное спасибо всем вам. Я прочитала каждое сообщение, ваши слова придали мне очень много сил и энергии. Сил всем, кто продолжает борьбу — не сдавайтесь, пусть вас окружат любовью и заботой! Я буду ждать вас на финише.
Бесконечная благодарность медикам, которые ежедневно о нас заботятся, особенно медицинскому персоналу, который, пока я боролась, давал мне уверенность и надежду.
Я вылечилась!» – написала Карла на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Карлы Суарес-Наварро в «Инстаграме».
Поздравления со словами поддержки в комментариях оставили многие официальные организации и спортсмены. Среди них WTA, экс-первая ракетка Каролина Возняцки, Паула Бадоса, Гарбинье Мугуруса и многие другие.
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