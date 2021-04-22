11 точных бросков в кольцо, 92 удара в чеканке мяча — Карацев поучаствовал в челленджах

Российский теннисист Аслан Карацев поучаствовал в баскетбольном и футбольном челленджах, поупражнявшись в бросках в кольцо и чеканке мяча.
«Мы знаем, что Аслан Карацев хорош в теннисе, но давайте посмотрим, как он справляется с футболом и баскетболом! Мы попросили его показать нам свои навыки и остались более чем довольны результатами. Особенно в футболе», — говорится в сообщении, размещённом на странице теннисного турнира в Белграде в «Инстаграме».
Видеозапись можно посмотреть на странице турнира в Белграде в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ATP Media.
В настоящее время Аслан принимает участие в турнире категории АТР-250 в Белграде. Сегодня, 22 апреля, россиянин оказался сильнее словенского теннисиста Аляжа Бедене и вышел в четвертьфинал соревнований.
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