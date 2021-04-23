Джокович рассказал об использовании медитаций для подготовки к матчам

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что использует различные формы медитации.

«Это один из основных моментов моей повседневной жизни, а не только подготовка к теннисным матчам и тренировкам. Я включил эти аспекты в свою повседневную жизнь, потому что благодаря им хорошо себя чувствую. Как профессиональные спортсмены в очень динамичном виде спорта, мы постоянно активны, нам нужно много энергии на корте и высокий уровень концентрации в течение двух часов или даже больше.



Поэтому я думаю, что с сегодняшними технологиями и всем, что происходит, всеми отвлекающими факторами, которые у нас есть, и количеством информации, мы, вероятно, не уделяем внимания и не придаём большого значения осознанию возможности просто отдохнуть, расслабиться, подышать и попытаться зарядиться энергией и восстановиться», — приводит слова серба ATP Tour.