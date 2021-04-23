Фоньини, дисквалифицированный в Барселоне, снялся с турнира в Эшториле
27-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини снялся с грунтового турнира в Эшториле (Португалия), сообщается в «твиттере» Entry List Updates. Причина не называется.
Вместо итальянца в основную сетку попал представитель Франции Пьер-Юг Эрбер. Турнир пройдёт в период с 26 апреля по 2 мая. Всего на турнире выступит 28 теннисистов. Предыдущим победителем соревнования является греческий игрок Стефанос Циципас, обыгравший в финале турнира представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 6:3, 7:6.
Ранее на этой неделе Фоньини был дисквалифицирован с турнира в Барселоне за оскорбление в адрес судьи. Игрок сказал, что заплатил за то, чего не совершал, а также пообещал не оставить это просто так и провести расследование.
«Я никого не оскорблял». Фабио Фоньини прокомментировал свою дисквалификацию
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