Оже-Альяссим — о работе с Тони Надалем: будем сотрудничать до тех пор, пока все довольны

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о сотрудничестве с новым тренером, испанцем Тони Надалем.



«Я открыт для его комментариев, и мы постоянно работаем. К примеру, на прошлой неделе я быстро проиграл, но мы вместе тренировались на корте всю оставшуюся неделю, и было здорово просто играть с другими теннисистами и иметь мгновенную обратную связь. Я думаю, что он может многое дать мне для выхода на высокий уровень, а также приобретения уверенности.



Мне нравится, как он смотрит на игру. Бывают как лёгкие, так и сложные моменты, но он относится к ним спокойно. В конце концов я надеюсь, что сотрудничество с ним поможет мне стать более последовательным, стабильным и уверенным в том, что я делаю. Конечно, всё должно исходить от меня, мне нужно работать, но хорошо, что он рядом. Его энергия и его личность действительно велики.



Весь сезон мы постоянно общаемся. Он будет со мной на «Мастерсах» и «Больших шлемах», возможно, где-то ещё, мы не фиксировали это в документах. Честно говоря, я думаю, что мы будем сотрудничать до тех пор, пока все довольны, пока он счастлив быть частью моей команды, пока я счастлив иметь его в качестве тренера. С таким настроем мы можем работать вместе в течение длительного времени. У него тоже есть своя жизнь, заботы на Мальорке, так что нет никаких окончательных сроков», — цитирует Оже-Альяссима Tennisnow.

Феликс Оже-Альяссим проиграл первый матч под руководством Тони Надаля