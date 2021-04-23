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Новак Джокович стал вторым полуфиналистом турнира в Белграде

Новак Джокович стал вторым полуфиналистом турнира в Белграде
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал домашнего турнира категории ATP-250 в Белграде.

В четвертьфинальном матче он в двух сетах обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (8) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Джокович 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича – 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал Джокович поборется с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Джанлука Маджер (Италия). Четвертьфинальный поединок россиянина начнётся сегодня, 23 апреля, в 19:30 по мск.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 650 тыс. За выход в полуфинал теннисисты получат более € 34 тыс. призовых.

Белград-1 (м). 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 16:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Миомир Кецманович
47
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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