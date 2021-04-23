Синнер: Рублёв немного устал после недели в Монте-Карло

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с россиянином Андреем Рублёвым. Напомним, матч закончился со счётом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу итальянца.

«Я постоянно стараюсь прибавлять. Для меня это была первая встреча против него. В этом году он провёл уже много матчей — может быть, немного устал после недели в Монте-Карло.

Я старался показывать свою игру, довести матч до победы. В итоге было непросто, я упустил три брейк-пойнта при счёте 5:5. Но старался и дальше показывать свою игру.

Конечно, мы тренируемся ради таких матчей. И для меня сейчас важно набираться подобного опыта», — приводит слова Синнера сайт ATP.