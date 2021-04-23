Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, где сразится с Мертенс

23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В четвертьфинальной встрече россиянка в трёх сетах одолела представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Поединок продлился 2 часа 6 минут.

Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету румынки — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в финал соревнований Кудерметова сразится с 17-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (1).

Призовой фонд турнира в Стамбуле составил более $ 235 тыс. За выход в полуфинал Кудерметова получит более $ 10 тыс., в финал — более 16.