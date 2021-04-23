Карацев вышел в полуфинал турнира в Белграде, где его ожидает битва с Джоковичем

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
В четвертьфинальном матче Карацев (3) в двух сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут.
Карацев ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маджера — 1 эйс, 2 двойные ошибки 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
За выход в финал россиянин поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).
Ранее Карацев и Джокович играли в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2021. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 650 тыс. За выход в полуфинал теннисисты получат более € 34 тыс. призовых.
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