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Карацев вышел в полуфинал турнира в Белграде, где его ожидает битва с Джоковичем

Карацев вышел в полуфинал турнира в Белграде, где его ожидает битва с Джоковичем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

В четвертьфинальном матче Карацев (3) в двух сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Карацев ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маджера — 1 эйс, 2 двойные ошибки 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал россиянин поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Ранее Карацев и Джокович играли в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2021. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 650 тыс. За выход в полуфинал теннисисты получат более € 34 тыс. призовых.

Белград-1 (м). 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 20:45 МСК
Аслан Карацев
28
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Джанлука Маджер
98
Италия
Джанлука Маджер
Д. Маджер
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