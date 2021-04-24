Тарпищев поделился мнением о шансах Карацева в матче с Джоковичем на турнире в Белграде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), где сыграют российский теннисист Аслан Карацев и серб Новак Джокович. Начало встречи — в 18:00 мск.
«Я доволен, что Карацев по пути к полуфиналу обыграл всех игроков среднего уровня, находящихся в рейтинге с 50 по 90 места. Это важно, так как ещё недавно у него и таких побед не было. С Джоковичем будет тяжело, конечно, но надо понимать, что этот турнир нужен, чтобы войти в грунтовый сезон. В целом результат не имеет значения, здесь больше важно участие с точки зрения психологии и подготовки к Открытому чемпионату Франции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
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