Миша Зверев не смог пробиться в основную сетку турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В полуфинале квалификации со счётом 3:6, 3:6 его обыграл представитель Колумбии Даниэль Галан Риверос.



Продолжительность встречи составила 1 час и 11 минут. Зверев ни разу не подал навылет, допустил 7 двойных ошибкок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Его соперник, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 7 взять подачу Зверева.



В финале квалификации колумбиец сыграет с победителем матча Норберт Гомбош (Словакия) — Сумит Нагал (Индия).

В 2019 году победителем соревнований в Мюнхене стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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