В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России

Финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) станет седьмым матчем за титул в текущем сезоне, где примет участие российский теннисист. Им станет Аслан Карацев, который сумел обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале домашнего для него турнира. Итоговый счёт встречи – 7:5, 4:6, 6:4.
Ранее сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне (Австралия), затем вторая ракетка мира Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open, а также выиграл титул в Марселе (Франция). Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в текущем сезоне завоевал главный трофей в Роттердаме (Нидерланды) и стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Сам Аслан Карацев в середине марта взял титул в Дубае (ОАЭ), он стал для Карацева первым в карьере. В финале турнира в Белграде Аслан сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия).
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