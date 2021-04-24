Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России

В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) станет седьмым матчем за титул в текущем сезоне, где примет участие российский теннисист. Им станет Аслан Карацев, который сумел обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале домашнего для него турнира. Итоговый счёт встречи – 7:5, 4:6, 6:4.

Ранее сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне (Австралия), затем вторая ракетка мира Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open, а также выиграл титул в Марселе (Франция). Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в текущем сезоне завоевал главный трофей в Роттердаме (Нидерланды) и стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Сам Аслан Карацев в середине марта взял титул в Дубае (ОАЭ), он стал для Карацева первым в карьере. В финале турнира в Белграде Аслан сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия).

Сенсационная победа Аслана Карацева над 1-й ракеткой мира! Джокович повержен у себя дома
Россиянин в марафонском сражении на турнире в Белграде обыграл лидера мирового рейтинга. Наш парень снова в финале!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021