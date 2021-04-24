Аслан Карацев войдёт в топ-5 чемпионской гонки ATP после турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев благодаря успешному выступлению на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) вернётся в топ-5 чемпионской гонки ATP сезона-2021. В обновлённом рейтинге он сместит победителя «Мастерса» в Майами (США) представителя Польши Хуберта Хуркача.

Таким образом, в лидирующей пятёрке станет сразу три россиянина – Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Напомним, что в конце сезона восьмёрка лучших по результатам чемпионской гонки выступит на итоговом чемпионате ATP в Турине.

На турнире в Белграде Карацев вышел в финал, сенсационно обыграв хозяина соревнований первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4. А в середине марта Карацеву удалось завоевать первый титул в карьере на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В Белграде пройдёт седьмой финал в сезоне, где примет участие теннисист из России