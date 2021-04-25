Джокович – о матче с Карацевым: в третьем сете у меня кружилась голова

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проанализировал поражение от россиянина Аслана Карацева на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Карацев обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 6:4, для этого ему понадобилась 3 часа и 25 минут.

«Я недоволен своей игрой, но доволен тем, как я боролся. Он играл феноменально и смело, когда у меня были шансы, и это принесло результат.

В третьем сете я плохо себя чувствовал на корте. У меня кружилась голова, были проблемы со здоровьем, я не мог сосредоточиться. Но Карацев играл потрясающе», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Джокович до встречи с Карацевым не проигрывал в Белграде почти 10 лет