Циципас: все привыкли к «Большой тройке», а я думаю, мы будем «Большой шестёркой»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о перспективных игроках, которые придут на замены так называемой «Большой тройке»: сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и представителю Швейцарии Роджеру Федереру.

«Я думаю, наше поколение будет другим. Мы привыкли всё время говорить и читать о «Большой тройке», но мне кажется, что мы станем «Большой шестёркой» или «Большой восьмёркой». Полагаю, так будет даже интереснее, это своего рода революция — большое количество игроков будут соревноваться друг с другом. Зрители от этого только выиграют», — приводит слова Циципаса Marca.



Напомним, сегодня, 25 апреля, Стефанос сыграет с Надалем в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

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