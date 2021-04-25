Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса

Испанский теннисист Рафэль Надаль стал победителем турнира категории ATP 500, который проходил в Барселоне (Испания). В решающем матче первый сеяный Надаль нанёс поражение второй ракетке соревнований греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.
Надаль дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Циципас подал 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
Счёт в личном противостоянии Надаля и Циципаса в официальных матчах стал 7-2 в пользу испанского теннисиста.
Надаль завоевал 87-й титул в карьере и первый в 2021 году. Турнир в Барселоне Рафаэль выиграл в 12-й раз в карьере. Вместе с трофеем Надаль получил € 178 985 призовых и 500 рейтинговых очков.
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