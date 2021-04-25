Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса

Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафэль Надаль стал победителем турнира категории ATP 500, который проходил в Барселоне (Испания). В решающем матче первый сеяный Надаль нанёс поражение второй ракетке соревнований греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.
Надаль дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Циципас подал 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Надаля и Циципаса в официальных матчах стал 7-2 в пользу испанского теннисиста.

Надаль завоевал 87-й титул в карьере и первый в 2021 году. Турнир в Барселоне Рафаэль выиграл в 12-й раз в карьере. Вместе с трофеем Надаль получил € 178 985 призовых и 500 рейтинговых очков.

Барселона. Финал
25 апреля 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 7
4 		7 8 5
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021