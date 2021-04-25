Надаль выиграл 452 матча на грунте, столько же у Федерера и Джоковича вместе взятых
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 452-й матч на грунтовом покрытии. Интересно, что на данный момент у Надаля столько побед на грунте, сколько у Роджера Федерера и Новака Джоковича вместе взятых.
452-ю победу испанец одержал в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), одолев 22-летнего грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продлилась рекордные 3 часа 38 минут.
34-летний Надаль завоевал 87-й титул в карьере и первый в 2021 году. Домашний турнир в Барселоне Рафаэль выиграл в 12-й раз в карьере. Вместе с трофеем он получил € 178 985 призовых и 500 рейтинговых очков.
Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса
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