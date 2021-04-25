Кудерметова вместе с Мертенс выиграла парный турнир в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде.

В финальном матче Кудерметова и Мертенс обыграли японских теннисисток Нао Хибино и Макото Ниномию со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 51 минуту. Российско-бельгийский дуэт 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету японок – ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За победу в соревнованиях теннисистки получат более $ 10 тыс. призовых.

Напомним, в середине апреля Кудерметова завоевала первый титул в карьере на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). На данный момент она является 29-й ракеткой мира в одиночном разряде (лучшее место в карьере).