Рафаэль Надаль обошёл Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 26 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль обошёл россиянина Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Россиянин Аслан Карацев поднялся на 27-ю строчку.
Рейтинг АТР. 26 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9700.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6000.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3568.
...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280.
27 (28). Аслан Карацев (Россия) — 2087.
Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP
Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.
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