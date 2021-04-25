Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP

Несмотря на то, что 27-летний Аслан Карацев уступил в финале Белграда в трёх сетах Маттео Берреттини, россиянин запомнит эту неделю на всю жизнь. По ходу турнира Карацев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а с понедельника наш теннисист вернёт себе место в пятёрке лучших теннисистов сезона.

Первая ракетка мира Новак Джокович, получив болезненное поражение от британца Эванса на «Мастерсе» в Монте-Карло, конечно же, рассчитывал, что на своём домашнем турнире в Белграде сможет реабилитироваться в глазах болельщиков и доказать всем соперникам, что он всё ещё остаётся одним из самых сильных игроков на грунте. Собственно, в первых двух матчах турнира в Сербии хозяин корта не испытал особых проблем. Новак в двух сетах справился с корейцем Квон Сон У и ещё одним сербом Миомиром Кецмановичем. А вот полуфинал с россиянином Асланом Карацевым удивил и самого Джоковича, и многих любителей тенниса. Проведя на корте рекордные 3,5 часа в сезоне, Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов. Причём в решающей партии – 10 из 10. Естественно, победа Аслана над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем – это самое большое пока достижение в карьере россиянина. Но стоит отметить, что это была уже 3-я победа Карацева в сезоне-2021 над представителями топ-10. На Australian Open он выбил из сетки Диего Шварцмана (9), в Дубае – Андрея Рублёва (8) и вот сейчас Джоковича (1).

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Как признался 27-летний Аслан Карацев после победного полуфинала, в этом матче он показал всё, на что способен: «Конечно, это самая большая победа в моей карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать всё, что умеешь. Новак как стена, так что нужно было играть на 150%. И мне это удалось». Очень многие эксперты после матча Джокович – Карацев отмечали, что россиянин в этом сезоне продолжает показывать просто фантастический теннис, удивляя и техникой, и выдержкой. «Обычно, когда Джокович проигрывает по сетам 0:1, плюс уступает во втором 2:4, а потом выигрывает 6:4 — его соперник ломается. Ты играешь на пределе, всего себя отдаёшь, а в итоге отдаёшь вот такой сет. А в третьем сете уже казалось, что сломался Джокович, хотя он потом здорово отыгрывал все брейк-пойнты, их вообще была куча. Но Карацев сумел его сломать при счёте 3:3. Потрясающий приём был у Аслана при 5:3 на первой подаче Джоковича. Темп у матча был великолепный. Оба играли на пределе, каждый давил, каждый искал пустую точку на корте, чтобы так направить мяч, дабы сопернику было сложно. Карацев двигался сумасшедше, всё доставал, покрывал весь корт. При 15:40 на своей последней подаче Карацев понял, что ему надо поддавить Новака. Джокович просто задохнулся, когда он отошёл от задней линии. Аслан взвинтил давление. Джокович еле-еле дышал. Матч был прекрасный!» — сказал в интервью «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков.

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Для самого Джоковича это поражение стало гораздо неприятнее, чем в Монте-Карло, ведь Новак играл у себя дома перед родными и друзьями. Даже его 6-летний сын Стефан сидел на трибуне и болел за папу. «Я недоволен своей игрой, но удовлетворён тем, как боролся. Аслан играл феноменально и смело, когда у меня были шансы. И это принесло ему результат. В третьем сете я плохо себя чувствовал. У меня кружилась голова, были проблемы со здоровьем, я не мог сосредоточиться. Но Карацев играл потрясающе», — признался Джокович.

Финал Аслана Карацева в Белграде – это уже 7-й решающий матч в сезоне-2021 для российского тенниса. Ранее сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне, затем Даниил Медведев дошёл до финала на Australian Open, а потом выиграл титул в Марселе. Андрей Рублёв завоевал главный трофей в Роттердаме и стал финалистом «Мастерса» в Монте-Карло. Сам Карацев завоевал титул в Дубае и вот сейчас вышел в финал в Белграде. Его соперником стал 10-й номер мирового рейтинга Маттео Берреттини из Италии. Стоит отметить, что на Australian Open итальянец получил травму мышц живота и потом пропустил много турниров. В Монте-Карло Маттео проиграл в первом же матче и отправился в Белград дальше набирать игровую практику. Это ему удалось. Берреттини одержал важные победы над Марко Чеккинато, Филипом Краиновичем и Таро Даниэлом.

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Было опасение, что Карацев после изнурительного полуфинального марафона с Джоковичем не успеет восстановиться к поединку с Берреттини. Итальянец, хоть и провёл с Таро Даниэлем тоже три сета, но решающая партия была скорее тренировкой для него – она продолжалась менее получаса и закончилась со счётом 6:0. И поначалу в финале итальянец выглядел гораздо свежее Аслана. Маттео легко брал свою подачу, частенько у него проходили эйсы, а вот в геймах россиянина он нередко навязывал борьбу и заставлял Карацева ошибаться. К тому же у Аслана не шла первая подача, и по сути первый сет он подарил сопернику – 1:6 за 28 минут. После перерыва россиянин заиграл по-другому. Он стал контролировать свою подачу, держал мяч в розыгрышах и по возможности удачно атаковал. Важно отметить, что и у самого Берреттини стало сбоить его главное оружие. Не всегда проходила первая подача, были и двойные. Так Аслан повёл с брейком – 3:0, а потом 4:1. Маттео очень старался зацепиться за чужую подачу, в 7-м гейме у него было два брейк-пойнта, но он их не реализовал. В итоге Аслану хватило того небольшого преимущества, которое он сделал в начале партии, чтобы перевести финальный матч в третий решающий сет – 1:6, 6:3.

В третьем сете опять борьба была больше на подаче Карацева. Чаще Берреттини получал очки после второго мяча россиянина. Первый брейк-пойнт итальянец заработал уже во 2-м гейме, а в 4-м сделал брейк – 3:1. Но тут же Маттео провалил свою подачу – допустил несколько ошибок, которыми воспользовался Аслан. Ситуация снова выровнялась. В 12-м гейме Берреттини зацепился за подачу Карацева и получил матчбол. Однако россиянин смог перевести партию на тай-брейк, в котором сильнее оказался всё же итальянец – 6:1, 3:6, 7:6.

Таким образом, Аслан Карацев не смог завоевать свой второй трофей в карьере. Тем не менее, россиянин провёл просто фантастическую неделю в Белграде. Во-первых, он одержал пока самую главную победу в своей жизни над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Во-вторых, набрал неплохую игровую практику на грунте. А в-третьих, по результатам турнира вернулся в топ-5 Чемпионской гонки ATP, дающей право восьмёрке лучших в конце сезона попасть на Итоговый чемпионат в Турине. Так что и без победного кубка Карацев из Белграда всё равно увёз богатый улов. Следующую неделю Аслан не собирается пропускать. Он отправляется в Мюнхен, где пройдёт аналогичный турнир категории ATP-250.

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В столице Баварии Карацев посеян под тем же 3-м номером, как и в Белграде. Как высоко сеяный он пропустит первый круг, а во втором сыграет предположительно в четверг с победителем пары Штебе – Кория.