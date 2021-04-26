Барти – после дубля в Штутгарте: я начинаю выводить свой теннис на новый уровень

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти, взявшая сразу два титула (в одиночном и парном разряде) на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия), поделилась эмоциями по поводу своего успеха.
В финале турнира Барти в трёх сетах обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 0:6, 3:6. А в парных соревнованиях взяла титул вместе с американкой Дженнифер Брэйди.
«Это была невероятная неделя, я провела огромное количество матчей. Думаю, я начинаю выводить свой теннис на новый уровень. На корте я действую спокойно, играю свободно и раскрепощённо.
Для меня огромная честь то, что моё имя стоит в одном ряду с Жюстин Энен и Линдсэй Дэвенпорт. Они – великие чемпионки, легенды тенниса. Здорово делить с ними историю», — приводит слова Барти сайт WTA.
Отметим, что Барти удалось выиграть турнир в Штутгарте в статусе первой ракетки мира впервые с момента триумфа бельгийки Жюстин Энен, которая достигала подобного результата в 2007 году. А последней, кому удавалось оформить дубль в Штутгарте, была американка Линдсэй Дэвенпорт в 2001 году.
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