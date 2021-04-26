Шамиль Тарпищев назвал причину отказа Карацева от участия на турнире в Мюнхене

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, по какой причине российский теннисист Аслан Карацев принял решение сняться с турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
«Аслану надо взять паузу и пропустить турнир, мы поговорили с его тренером, они приняли такое решение. Понятно, что он на эмоциональном и игровом подъёме, у него идёт игра, но надо отдохнуть. Если он будет играть с перегрузками, то больше потеряет, чем приобретёт. Впереди важные турниры — «Ролан Гаррос» и Олимпиада», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
На прошедшем турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где на решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути к финалу россиянин сумел остановить первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.
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