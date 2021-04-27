Тренер Федерера: Роджер всё ещё недостаточно готов физически

Северин Люти, тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал о готовности своего подопечного в преддверии домашнего турнира в Женеве.
«Играть в Швейцарии для нас всегда нечто особенное. Роджер всё ещё недостаточно готов физически. Его форма – наш приоритет», — приводит слова Люти SRF.
Ранее Федерер объявил, что перед стартом на «Ролан Гаррос» сыграет только на домашнем турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который запланирован на период с 16 по 25 мая. «Ролан Гаррос» из-за переноса на неделю начнётся 30 мая и закончится 13 июня.
Напомним, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом в трех сетах 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.
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