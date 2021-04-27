Калинская уступила Бегу в квалификации турнира в Мадриде

22-летняя российская теннисистка Анна Калинская проиграла в первом раунде квалификации турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).



Соперница 104-й ракетки мира Калинской румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу обыграла её в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:0.



Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бегу — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 использованных брейк-поинтов из 15.



В матче за выход в основную стадию турнира 75-я ракетка мира Бегу сыграет со швейцарской теннисисткой Стефани Фёгель.



Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс.