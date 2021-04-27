Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Калинская уступила Бегу в квалификации турнира в Мадриде

Калинская уступила Бегу в квалификации турнира в Мадриде
Теннис 0

22-летняя российская теннисистка Анна Калинская проиграла в первом раунде квалификации турнира категории WTA-100 в Мадриде (Испания).

Соперница 104-й ракетки мира Калинской румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу обыграла её в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бегу — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 использованных брейк-поинтов из 15.

В матче за выход в основную стадию турнира 75-я ракетка мира Бегу сыграет со швейцарской теннисисткой Стефани Фёгель.

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021