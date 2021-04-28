Осака: я дала отдохнуть своему телу. Хочу показать свою лучшую игру в Мадриде

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала, зачем она брала перерыв в марте после турнира WTA в Майами.



«После Майами я сделала перерыв, потому что почувствовала, что мне нужно дать отдохнуть телу и успокоить мысли. После Австралии у меня был один день отдыха, я сразу начала тренироваться после. Тяжёлые корты с твёрдым покрытием стали для меня серьёзной проверкой.



Я не видела свою семью с Рождества, после я не бывала во Флориде. Захотела провести время с ними и расслабиться.



Что касается предстоящих турниров, то я хочу показать лучшую игру на грунте в Мадриде. Волнуюсь, потому что хочу добиться хорошего результата. Мне легче, когда я не напрягаюсь, не говорю себе, что обязана выиграть турнир. Тяжело бороться с этим ощущением, когда ты чего-то действительно хочешь», — рассказала Осака изданию Tennis Head.



Напомним, что японская теннисистка в 2021 году выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. На турнире в Майами Осака дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Греции Марии Саккари. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:0, 6:4.

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