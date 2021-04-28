Осака выложила фото в купальнике из своей коллекции
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась с подписчиками новой фотографией.
Вторая ракетка мира на снимке продемонстрировала новый купальник из её совместной коллекции с компанией Frankies.
Публикация доступна в «инстаграме» Осаки.
На предстоящем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) японская теннисистка посеяна под вторым номером.
Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990-1992 годах. Последний подобный успех Наоми – прошедший Открытый чемпионат Австралии. В его финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
Осака: представьте, если бы люди любили азиатов так же, как аниме, моти, суши или матчу
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
19:33
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
18:09
-
17:52
-
17:10
-
16:39
-
16:07
-
15:48
-
14:47
-
13:57
-
13:45
-
13:01
-
12:29
-
10:25
-
10:07
-
09:55
-
00:32
- 27 апреля 2021
-
23:16
-
22:11
-
22:11
-
21:43
-
20:49
-
20:15
-
19:27
-
19:00
-
18:25
-
18:03
-
17:30
-
16:55
-
16:24
-
16:12
-
15:52
-
15:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам