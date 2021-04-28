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Осака выложила фото в купальнике из своей коллекции

Осака выложила фото в купальнике из своей коллекции
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась с подписчиками новой фотографией.

Вторая ракетка мира на снимке продемонстрировала новый купальник из её совместной коллекции с компанией Frankies.

Публикация доступна в «инстаграме» Осаки.

На предстоящем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) японская теннисистка посеяна под вторым номером.

Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990-1992 годах. Последний подобный успех Наоми – прошедший Открытый чемпионат Австралии. В его финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Осака: представьте, если бы люди любили азиатов так же, как аниме, моти, суши или матчу
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