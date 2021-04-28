Красивый розыгрыш произошёл в матче между Зверевым и Беранкисом. Видео
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия). Во втором круге он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.
Интересный эпизод произошёл во время первого сета на подаче Зверева. При счёте 30:30 в гейме между немецким теннисистом и Беранкисом завязался красивый розыгрыш. В результате литовец догнал тяжёлый мяч на линии и элегантно переправил его на сторону Зверева.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу немецкого теннисиста. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
В четвертьфинальном поединке Александру Звереву предстоит сыграть против белорусского теннисиста Ильи Ивашко.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая.
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