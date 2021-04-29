Веснина рассказала об ожиданиях от первого одиночного матча после трёхлетнего перерыва

Олимпийская чемпионка российская теннистка Елена Веснина рассказала о первом матче в одиночном разряде после трёхлетнего перерыва. Сегодня в 13:30 мск Веснина в первом круге на турнире в Мадриде сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.



«Конечно же волнительно после трёхлетнего перерыва играть в одиночном разряде. С нетерпением жду матча с Вероникой Кудерметовой. До этого провела в Стамбуле один турнир в парном разряде. Необходимо было сыграть именно на грунте несколько матчей, чтобы почувствовать корт. Грунтовое покрытия отличается от харда тем, что нужно скользить на корте, надо уметь накручивать мячи, и, конечно же, для этого необходимо сыграть несколько матчей и получить нужную практику», — рассказал Елена Веснина в авторской программе “На корте” в эфире спортивного радио «Движение».

Елена Веснина напомнила о том, что выиграла турнир в Мадриде, находясь в положении