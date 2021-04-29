Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Мадриде

Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Мадриде. Вместо неё как лаки лузер выступит Данка Ковинич из Черногории. Она сыграет с американкой Слоан Стивенс в первом круге турнира.

«Это самое тяжёлое решение, которое любой игрок должен принимать. Мы упорно работали над восстановлением, чтобы приехать на турнир в хорошей форме. Я приехала на неделю раньше, чтобы адаптироваться, так как мне хотелось хорошо выступить в Мадриде в этом году, у себя дома, перед домашней публикой. Но дискомфорт вернулся, и последнее МРТ подтвердило, что я не на 100 процентов восстановилась, чтобы соревноваться, и доктора рекомендовали мне сделать паузу.

Это непростое решение и большое разочарование. Хочу поблагодарить организаторов турнира за все усилия, чтобы сделать возможным для нас проведение соревнований в этом году, даже с известными обстоятельствами. Надеюсь, турнир пройдёт хорошо, и что болельщики в Мадриде и дома перед телевизором смогут получить от него удовольствие. В следующем году я попробую ещё раз даже с ещё большим энтузиазмом", — написала Мугуруса в своём "твиттере".

Веснина рассказала об ожиданиях от первого одиночного матча после трёхлетнего перерыва
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021