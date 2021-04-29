Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Мадриде. Вместо неё как лаки лузер выступит Данка Ковинич из Черногории. Она сыграет с американкой Слоан Стивенс в первом круге турнира.
«Это самое тяжёлое решение, которое любой игрок должен принимать. Мы упорно работали над восстановлением, чтобы приехать на турнир в хорошей форме. Я приехала на неделю раньше, чтобы адаптироваться, так как мне хотелось хорошо выступить в Мадриде в этом году, у себя дома, перед домашней публикой. Но дискомфорт вернулся, и последнее МРТ подтвердило, что я не на 100 процентов восстановилась, чтобы соревноваться, и доктора рекомендовали мне сделать паузу.
Это непростое решение и большое разочарование. Хочу поблагодарить организаторов турнира за все усилия, чтобы сделать возможным для нас проведение соревнований в этом году, даже с известными обстоятельствами. Надеюсь, турнир пройдёт хорошо, и что болельщики в Мадриде и дома перед телевизором смогут получить от него удовольствие. В следующем году я попробую ещё раз даже с ещё большим энтузиазмом", — написала Мугуруса в своём "твиттере".
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