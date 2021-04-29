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Элина Свитолина проиграла в первом круге турнира в Мадриде, не реализовав шесть матчболов

Элина Свитолина проиграла в первом круге турнира в Мадриде, не реализовав шесть матчболов
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из турнира в Мадриде (Испания). В матче первого круга она проиграла представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман, не реализовав шесть матчболов.

Для победы Тайхман потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут.

Свитолина выполнила 3 эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем матче второго круга Хиль Белен Тайхман сыграет с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадосой и представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2021, четверг. 12:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
2 		6 7 7
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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