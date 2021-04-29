Элина Свитолина проиграла в первом круге турнира в Мадриде, не реализовав шесть матчболов
Украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из турнира в Мадриде (Испания). В матче первого круга она проиграла представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман, не реализовав шесть матчболов.
Для победы Тайхман потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу швейцарки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут.
Свитолина выполнила 3 эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
В следующем матче второго круга Хиль Белен Тайхман сыграет с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадосой и представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2021, четверг. 12:10 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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