Зверев: понимаю Тима. Мы находимся в «пузыре» девять месяцев. Я схожу с ума

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о словах Доминика Тима про депрессию в изоляции.
«Мы находимся в «пузыре» девять месяцев. В Роттердаме я сходил с ума. Мы находимся только в отеле и на корте. Нет свежего воздуха, которым можно дышать. У нас нет контакта с внешним миром. Понимаю Доминика Тима. Я тоже боролся с депрессией и пытался найти мотивацию», — цитирует слова Зверева издание Tennis Head.
Напомним, что коронавирусные ограничения предусматривают отсутствие зрителей на большинстве турниров, а также регламентируют нахождение спортсменов только в отеле и на корте.
Шестая ракетка мира Зверев в настоящий момент выступает на турнире ATP-250 в Мюнхене (Германия). В матче второго круга, который состоится в пятницу, 30 апреля, немецкий теннисист сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко.
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